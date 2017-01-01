Engelli gençler askere uğurlandı
(Fotoğraflı)
Halil Ataş
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde engelli gençler askere uğurlandı.
İznikli engelli gençler bir günlük temsili askerlik yapacak. Özel rehabilitasyon merkezi aracılığıyla engelliler için eğlence tertiplendi. Asker adaylarına kına yakıldı. İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki geceye İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın ile eşleri de katıldı. Kına yakılmasının ardından hep birlikte hazırlanan yaş pasta kesildi.
Başkan Osman Sargın, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirterek, "Kardeşlerimizi askere uğurluyoruz. Vatanî görevlerini yapıp tekrar yuvalarına dönmüş olacaklar. Biz bu güzel kardeşlerimize şimdiden hayırlı tezkereler diliyoruz. Bu gençleri görünce kendi askerliğim aklıma geldi. İnşallah kına yakacağız ki vatanına kurban olsunlar. Cenab-ı Hak annelerine babalarına ve ülkelerine bağışlasın inşallah diyorum" dedi.
(MŞ)
12.05.2017 12:29:02 TSI
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