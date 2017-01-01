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Toplumdaki olumsuz etiketlemelere sanatla dikkat çektiler

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:33
Toplumdaki olumsuz etiketlemelere sanatla dikkat çektiler
Toplumdaki olumsuz etiketlemelere sanatla dikkat çektiler

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, Engelliler Haftası'nda "Un-Label/Etiket-leme"yi sanatseverlerle buluşturdu.
Avrupa Birliği ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen gösteri Nilüfer Belediyesi katkılarıyla Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelendi. Türkiye, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İsveç ve İngiltere'den engellilerin yer aldığı dans, müzik, tiyatro, akrobasi, video ve şiir dallarından oluşan "Un-Label/Etiket-leme" isimli gösteriye ilgi büyüktü. Toplumda olumsuz anlamda yapılan etiketlemeleri ele alan gösteride, duyma engelli ya da duyma güçlüğü çeken izleyenler için de Türkçe üst yazı teknikleri kullanıldı.
Gösterinin sonunda seyirciler sanatçıları ayakta alkışladı.
(MŞ)

12.05.2017 12:33:57 TSI
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