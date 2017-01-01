YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilime Yön Veren 100 Türk

Bilime Yön Veren 100 Türk



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding sponsorluğunda hazırlanan "Bilime Yön Veren 100 Türk" kitabı, araştırmaları ve buluşları dünyada yankı bulan Türk bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Turkishtime dergisi tarafından SANKO Holding sponsorluğunda hazırlanan kitap, Harvard, Yale, Imperial College gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk bilim insanlarının öykülerini anlatıyor. Çalışma, Türk bilim insanlarını, uluslararası literatürde kabul edilen "H-endeksi" ölçütüne göre sıralıyor. H-endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösteriyor. H-endeksi ne kadar yüksekse, bilim insanının araştırmaları alanında o kadar çığır açıcı nitelik taşıyor. H-endeksi 90'ın üzerinde 5 Türk bilim insanı bulunuyor.

Türk bilim insanlarından bazıları

Bilime Yön Veren 100 Türk kitabında öyküsü anlatılan İlhan F. Akyıldız, Georgia Teknoloji Enstitüsünde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Grubu Başkanı olarak, nano haberleşme alanında araştırmalar yapıyor. Akyıldız, vücuda yerleştirilecek nano aygıtlar ile kanser ve diyabet gibi hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Araştırmalarını Avusturya'da, Linz Johannes Kepler Üniversitesi'nde sürdüren Niyazi Serdar Sarıçiftci ise organik yarı iletkenler alanında dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alıyor.

Harvard Üniversitesinde nano teknoloji ve doku mühendisliği alanında kanser araştırmaları yapan Mehmet Toner de, kanserli hücreleri teşhis eden cip teknolojisiyle tanınıyor.

Aziz Sancar örneği

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, son dönemde üniversite eğitimi alanında gerçekleştirilen atılım ve teknolojik araştırmalara sağlanan kaynaklar ile yeni Aziz Sancarlar'ın yetişmesi için gereken zeminin sağlandığını belirterek, "Bilime Yön Veren 100 Türk'ün öyküsü, insanlığın kaderine yön verecek pek çok buluşun altında bizim insanlarımızın da imzalarını görmeye başladığımızın kanıtıdır" dedi.

Zeki Konukoğlu, böylesine önemli bir çalışmaya katkı sağlamaktan mutlu olduklarını da kaydetti.

(SD-Y)



12.05.2017 12:34:44 TSI

NNNN

