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Kırklareli 'Kent Kültür Evi' projesi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesinin Yayla Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Kent Kültür Evi Projesi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Yayla Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan ve 18. yüzyıla ait binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon yapım işi çalışmalarının tamamlanmasına kısa bir süre kala, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "Kent Kültür Evi'mizde sergilemek üzere halkımızdan tarihi objeler bekliyoruz. Tarihi objeleri bizlerle paylaştıkları takdirde, aldığımız objelerin altına bağış yapan vatandaşlarımızın isimlerini de yazarak Kent Kültür Evi'mizde yaşatacağız" dedi.

Kırklareli'ne etnografik, folklorik ve tarihi temalarının işlendiği, sergilendiği halka açık bir Kent Kültür Evi kazandıracaklarını belirten Kesimoğlu, "Kent Kültür Evi binası içerisinde söyleşi, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerde gerçekleştirilebilecek. Hayata geçirdiğimiz bu binanın Kırklareli turizmine ve tarihine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kent Kültür Evi'ne bağış yapmak isteyenlerin 214 10 45 ve 214 13 68 numaralarından bilgi alabilecekleri belirtildi.

(SV-MK-Y)



12.05.2017 12:35:20 TSI

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