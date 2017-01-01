ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli 'Kent Kültür Evi' projesi

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:35
Kırklareli 'Kent Kültür Evi' projesi
Kırklareli 'Kent Kültür Evi' projesi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesinin Yayla Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Kent Kültür Evi Projesi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Yayla Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan ve 18. yüzyıla ait binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon yapım işi çalışmalarının tamamlanmasına kısa bir süre kala, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "Kent Kültür Evi'mizde sergilemek üzere halkımızdan tarihi objeler bekliyoruz. Tarihi objeleri bizlerle paylaştıkları takdirde, aldığımız objelerin altına bağış yapan vatandaşlarımızın isimlerini de yazarak Kent Kültür Evi'mizde yaşatacağız" dedi.
Kırklareli'ne etnografik, folklorik ve tarihi temalarının işlendiği, sergilendiği halka açık bir Kent Kültür Evi kazandıracaklarını belirten Kesimoğlu, "Kent Kültür Evi binası içerisinde söyleşi, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerde gerçekleştirilebilecek. Hayata geçirdiğimiz bu binanın Kırklareli turizmine ve tarihine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Kent Kültür Evi'ne bağış yapmak isteyenlerin 214 10 45 ve 214 13 68 numaralarından bilgi alabilecekleri belirtildi.
(SV-MK-Y)

12.05.2017 12:35:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anneler Derneği'nden Vali Civelek'e ziyaret
YEREL

ANNELER DERNEĞİ'NDEN VALİ CİVELEK'E ZİYARET
&quot;Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim&quot; projesi
YEREL

"BİR ROMAN YAZIYORUM DÜŞÜM GERÇEĞİM" PROJESİ
Kırklareli'nde &quot;Öğrenme Şenliği&quot; açıldı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE "ÖĞRENME ŞENLİĞİ" AÇILDI
&quot;Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var&quot; projesi
YEREL

"HAYAT KURTARMAK SENİN KANINDA VAR" PROJESİ
Lüleburgaz'da Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Geleceğin 196 pilot adayı sertifikalarını aldı
YEREL

GELECEĞİN 196 PİLOT ADAYI SERTİFİKALARINI ALDI
Kırklareli'de darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Lüleburgaz'DA TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI
Puhu Bilim şenliği
YEREL

PUHU BİLİM ŞENLİĞİ
Tarımda koordinasyon toplantısı
YEREL

TARIMDA KOORDİNASYON TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!