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Vali Azizoğlu: "Erkal'ın yeri kolay kolay dolmaz"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın yerinin dolmayacağını ve ölümünün tüm camiayı sarstığını söyledi.

Vali Azizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum'un sanat dünyasındaki önemli temsilcisi, özgün besteleri ile kitleleri kendine hayran bırakan, "Hadi gel Erzurum'a" diyerek, sevdalısı olduğu memleketinin tanıtımına önemli katkılar yapan, hemşehrisi Sümmanı Baba'yı mahcup etmeyecek kadar onurlu ve gururlu olan, sanat camiasında dik duruşu ile dikkat çeken, başını eğmeyen, yere bakmayan ve baktırmayan halk ve Hak aşığı İbrahim Erkal'ımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü ve sarsıntısı içindeyiz. Dadaş kimliğine yakışır yapısı ile memleketini her ortamda, en güzel şekliyle temsil eden, mütevazı yaşam biçimi ve alçakgönüllülüğü ile 7'den 70'e herkesin gönlüne girmeyi başaran, hastalığı sırasında milyonlarca insanın duasını alan İbrahim Erkal'ın yerinin dolmayacağı hepimizin malumudur. Girdiği yaşam mücadelesinde, tıpkı bir şarkısında da dediği gibi "de get yalan dünya" diyerek, hayata genç yaşında veda eden ve bir anda milyonlarca insanın içini burkan, gözünü ıslatan, gönlünü sızlatan İbrahim Erkal, bundan böyle şarkıları, türküleri ve o türkülerinin hafızalara nakşedilmiş anlamlı sözleriyle yaşayacaktır. Ölümüyle hepimizi derinden sarsan büyük Ozan'a, Hak aşığına, Erzurum'un sevdalı dadaşına Allah'tan rahmet, başta eşi, çocukları ve ailesi olmak üzere, hayranları ile tüm Erzurumlular'a taziyelerimi iletiyorum. Başımız sağolsun."

(ÖB-ÖB-Y)



12.05.2017 12:37:49 TSI

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