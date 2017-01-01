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Toplu taşıma şoförlerine iletişim eğitimi verilecek



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Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA)  Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan "Yol Güvenliği ve Hizmet Kalitesini Artırmak için Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim" projesi başarılı bulunarak, destek almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde toplu taşıma şoförlerine iletişim eğitimi verilecek.

Batman Belediyesi tarafından DİKA'ya Teknik Destek Programı kapsamında sunulan "Yol Güvenliği ve Hizmet Kalitesini Artırmak için Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim" projesi başarılı bulunarak, destek almaya hak kazandı. Başarılı bulunan projenin sözleşmesi Mardin'de bulunan DİKA Genel Merkezinde Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulvahap Asma arasında imzalandı.

Projenin amacından bahseden Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulvahap Asma, "Batman'da yaşayanların yüzde 63'ü kent merkezinde yaşamakta, ilçe ve köylerde yaşayanların da eğitim, alışveriş vb. nedenlerle kent merkezine gidiş geliş sorunlarını çözebilmek için Batman Belediyesi tarafından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Batman'da kent içi ulaşım belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Batman Belediyesi'ne bağlı otobüsler kent içi ulaşımda ağırlıklı olarak görev yapmaktadırlar. Artan talebe cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında 22 yeni otobüs alınmış, yoğun hatlarda 170 kişilik otobüsler hizmete girmiştir. Ancak hizmet kalitesinin artması yalnızca filonun yenilenmesine bağlı değildir. Bunun dışında sürücülerin yolculara yaklaşımlarının belirli bir kalite standardına ulaştırılması gerekmektedir. Talep edilen teknik destekle sürücüler iletişim becerileri konusunda eğitim alarak Belediye otobüslerinin hizmet kalitesi iyileştirilecektir" dedi.



"Diyalog sorunları azalacak"

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, teknik destek eğitimlerini yerel kalkınma kapasitesini artırmak amacıyla verdiklerini söyledi. Bu eğitimle sürücülerin hizmet kalitelerinin artacağını belirten Altındağ, buna paralel olarak Batman Belediyesinin hizmet kapasitesinin ve böylece yerel kalkınma kapasitesinin artacağını belirtti. Altındağ, "Sürücülerin iletişim becerilerinin artması ile birlikte yolcularla yaşadıkları diyalog sorunları da azalacaktır. Toplu taşıma araçlarını kullanan Batman halkı kent içi ulaşımda belediye otobüslerini tercih edeceğinden, kentin yaşam standardı da yükselecektir. Sonuçta bu eğitim kent içi ulaşımda yaşanılan sorunlara proje ölçeğinde cevap verecektir" diye konuştu.

Beklenen sonuçların hedef gruplar üzerindeki etkilerinin sürdürülebilir olması için Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bir eğiticiler havuzu oluşturulacağını anlatan Altındağ, şunları kaydetti:

"Bu eğiticiler gelecekte bu eğitimleri yeni alınacak personele ve mevcut personele verecekler. Böylece teknik destek programının tamamlanmasının ardından bu eğitimlerin belediye tarafından verilmesinin sürdürülebilirliği sağlanacak. Eğitici olarak yetiştirilecek personel teknik destek sona erdikten sonra, bu eğitimleri yeni alınacak personele oryantasyon eğitimi olarak sürekli verebilecek konuma gelecek. Belediye otobüslerini kullanan 111 sürücü de teknik destekten doğrudan olumlu şekilde etkilenecek. Teknik destekten dolaylı olarak yarar sağlayacaklar arasında özel halk otobüsü ve minibüsleri de olacak. Çünkü bu grupta yer alan kişiler Belediye otobüslerinin artan hizmet kalitesi sonucu müşterilerini kaybetmemek için kendi hizmet kalitelerini artırma çabası içine girecekler. Böylece kent içi ulaşım kalitesi artmış olacak."

(MŞY-MP-Y)



12.05.2017 12:40:42 TSI

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