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Gaziantep'te Girişimci sermayesinin Anadolu buluşmaları



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Girişim Sermayesi Meclisine üye girişim sermayesi fonlarının yöneticileri ile Gaziantepli yatırımcılar bir araya geldi.

T.C Cumhurbaşkanlığı Ekonomiyi İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığının destekleriyle, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsasının organizasyonunda gerçekleşen panelde, Türkiye Girişim sermayesi meclisine üye girişim sermayesi fonlarının yöneticileri ile Gaziantepli yatırımcılar buluştu. Gaziantep'teki şirketleri girişim sermayesi fonlarının yatırım öncelikleri hakkında bilgilendirerek fon yöneticileriyle tanıştırma amacıyla gerçekleşen panelde,konuşmacı olarak katılan T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve tanıtım Ajansı Temsilcisi Cüneyt Selçuk, Türkiye Girişim Sermayesi Turkven Temsilcisi Göktekin Dinçerler tecrübelerini aktardı. EMPEA Türkiye, Globalturk Capital Temsilcisi Barış Öney moderatörlüğünde yürütülen panelde, yapılan yatırımlar hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Gaziantepli yatırımcıların da sorularına cevap verildiği panel gün boyu devam edecek

(LO-SD-Y)



12.05.2017 12:41:44 TSI

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