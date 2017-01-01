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GKV öğrencilerinden Çanakkale çıkartması

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:42
GKV öğrencilerinden Çanakkale çıkartması
GKV öğrencilerinden Çanakkale çıkartması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerine yönelik düzenlediği kültür gezileriyle Anadoluyu bir baştan bir başa incelerken, bu kez rotayı Çanakkale'ye çevirdi.
Türkiye'nin değişik bölgeleri ve özelliklerinin keşfedilmesi için eğitim öğretim yılı boyunca kültür gezileri düzenleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ortaokul öğrencilerine Çanakkaleyi düzenlenen gezisiyle tanıttı. Çanakkale şehitliği ve Çanakkale savaşlarının gerçekleştirildiği cepheleri yakından görme şansı yakalayan öğrenciler bölgede bulunan antik kentlerde de incelemeler yaptı. Geziye rehberlik yapan GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Taner Arslan gezinin başarılı geçtiğini ifade ederek, "Geleneksel hale getirdiğimiz kültür gezilerimize öğretmenlerimizin de rehberliği ile okullarımızın yedinci sınıf öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledik. Öğrencilerimizin bilgi ve kültür birikimlerini, milli şuur ve tarih bilinçlerini arttırmak; şanlı geçmişimizin en büyük destanlarından birinin yazıldığı, vatan, millet ve bağımsızlık adına örnek bir mücadelenin verildiği Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yerleri görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ve 4 gün süren geleneksel Çanakkale gezisi Kabatepe Simülasyon Merkezi ziyareti ile başladı. Öğrencilerimiz burada kendilerini 3D Teknolojisi ile savaşın içinde hissettiler. Gezinin sonraki durakları Gelibolu Yarımadası, Kilit Bahir Köyü ve Kalesi, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Conkbayırı ve Atatürk Anıtı oldu. Öğrencilerimize tarihi yaşatan, onları duygulandıran bu eşsiz mekanların sonrasında gezimiz Troya Savaşının geçtiği antik kent ve Truva Atı, Antik İda Dağı (Kaz Dağı), Assos, Zeus Atları, Ölüler Kenti Nekropolis, Antik Surlar, Assos Antik Limanı, Antik Tiyatro ve Athena Tapınağı ziyaretleriyle sonlanmıştır. Birbirinden güzel görüntü ve anıyı biriktiren öğrencilerimiz bu geziyle hem tarih sayfalarında anlatılan hem mitolojide yer alan olaylara tanıklık etme, bu olayların geçtiği mekânlarda dolaşarak bunları yaşama fırsatı elde etmiş oldular. Geziye katılan tüm öğrenciler bir ulusa can veren, şehitlerinin kanıyla yoğrulmuş Çanakkale topraklarında bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirttiler" dedi.
(LO-SD-Y)

12.05.2017 12:42:55 TSI
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