Üniversite öğrencileri tabiat yürüyüşü yaptı
(Fotoğraflı)
Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğünce Karabük Üniversitesi öğrencileri ile Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı' nda tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi.
Karabük Üniversitesinden yaklaşık 50 öğrencinin iştirak ettiği yürüyüş, DKMP Karabük İl Şube Müdürlüğü personeli Yüksek Orman Mühendisi İsmail Sevimler ile ilgili personelin eşliğinde gerçekleştirildi.
Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) programında da yer alan Karabük İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilere tabiatı koruma, korunan alanlar, kuş gözlemciliği gibi konular ile alakalı bilgilerin Şube Müdürlüğü personelince aktarılmasının ardından baharın gelmesiyle bir başka güzelliğe bürünen Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı' nda gerçekleştirilen yürüyüşle sona erdi.
(ÇU-YE-Y)
12.05.2017 12:47:38 TSI
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