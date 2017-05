YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Azizoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, fedakârlığın, sevgi, saygı ve hoşgörü' nün, timsali annelerimizin "Anneler günü" nü kutluyorum. Aile ocağının temel taşı, değerli anneler, Dünya'nın tüm çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü "Anneler Günü", 15 mayıs tarihi de "Uluslararası Aile Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu yıl ki "Anneler Günü'nü" de, 14 Mayıs 2017 pazar günü, varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin, bu anlamlı günlerini, sevgi ve saygı duygularıyla yoğunlaşarak, milletçe kenetlenerek kutlayacağız. Dünyaya gelişimize vesile olan annelerimiz şüphesiz yılın bir gününde değil her gününde sevgi ve saygıyla anılmalı. Bu haftayı ise daha anlamlı bir şekilde onların hoşnutluğunu kazınmak için değerlendirmeliyiz. Bilmeliyiz ki; sevgili peygamberimizin ifadesiyle; "Cennet annelerin ayaklarının altındadır'' buyurarak, cennete giden yolun onların rızasından geçtiğini bildirmektedir. Karşılıksız emeğin, şefkatin tükenmez kaynağı annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bu anlamlı günde, yeryüzündeki tüm bireylerin kalbi, bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, fedakârlığın, sevgi ve saygının timsali annelerimiz için çarpacaktır. Bu çok önemli ve anlamlı günde, anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin, "Anneler Günü'nü ve Uluslararası Aile Günü'nü" kutlayarak, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum. Bu duygularla, tüm Erzurum halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

