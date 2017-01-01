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GKV'li miniklerin anneler günü sürprizi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Annelerine sürpriz yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri annelerini okulda ağırlayarak onlar için hazırladıkları gösterileri sundu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Anneler Günü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları bir dizi gösteriyle Anneler Gününü kutladı. Birinci sınıf öğrencileri hazırladıkları sahne programını sergiledi. Programda küçük öğrenciler, danslı, müzikli ve şiir gösterileri ile annelerine eğlenceli anlar yaşattı. Okul bahçesinde kurulan sahnede gösterilerini sergileyen öğrenciler, şenlik havasında anneler gününü kutladı. Programda öğrenciler anneleriyle resim standında boyama etkinliğine de katıldı. Anneleriyle satranç da oynayan öğrenciler, program sonunda hazırladıkları Anneler Günü özel şarkısı ile duygulu anlara neden oldu

(SD-Y)



12.05.2017 12:49:11 TSI

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