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Kahve hatrı projesi başarıyla tamamlandı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan vektör mücadelesi Kahve Hatrı toplantıları başarı ile sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Vektör Mücadelesi Hizmeti" kültürel çalışmaları kapsamında "Kahve Hatırı Projesi" nin ilk ayağı tamamlandı. Vektör mücadelesi çalışmalarının ve mücadelenin en önemli ayağı olan fiziksel tedbirler hakkında bilgi verilen vatandaşlarla buluşularak birebir diyalog kuruldu.

Kahvehaneler, muhtarlıklar, bilgi evleri, çeşitli kurs merkezleri ve köy meydanlarında yapılan toplantılarda, vektör mücadelesinde fiziksel tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Mücadelede etkin rol alabilmeleri açısından uzman personel ile bire bir iletişim kuran vatandaşlara, konunun incelikleri anlatıldı.

Proje kapsamında bayanlara ve ilköğretim öğrencilerine yönelik özel sunumlar gerçekleştirildi. Özellikle mahalle toplantılarında Güzel Sanatlar ve Kur'an kurslarında yapılan ziyaretlerde, bayanlar ile birebir diyalog kuruldu. Eğitimler çerçevesinde 2017 kış dönemi içerisinde toplam bin 600 kişiye ulaşıldı.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:50:29 TSI

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