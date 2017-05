YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi

Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi

- Başkan Can: "Vatandaşlarımıza hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalışıyoruz"

- Baş Değerlendirici Klijn: "Vatandaş odaklı bir belediyesiniz"



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus Belediyesi'nin Avrupa Mükemmellik Yolculuğu, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Değerlendiricilerinin saha ziyareti sona erdi. Hollanda, İsviçre, Romanya, İsveç ve Türkiye'den gelen değerlendiriciler, 5 gün süren saha çalışmasını tamamladıktan sonra belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen kapanış konuşmasında söz alan Hollanda'dan gelen Baş Değerlendirici Rietta Klijn, Tarsus Belediyesi'nin vatandaş odaklı bir belediye olduğunu söyledi.

Gösterilen misafirperverlikler için teşekkür eden Baş Değerlendirici Klijn, yaptıkları değerlendirme sonunda Tarsus'ta önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Klijn, "Bizler yaptığımız görüşmelere göre daha raporumuzu hazırlayacağız. EFQM'de jüri var bildiğiniz gibi. Bu değerlendirme jüriye gidecek. Aynı zamanda jüri geri bildirim raporu size de gelecek. Ekim ayında İspanya Madrid'te EFQM kurulunda sonuçlar açıklanacak. Bu sürece dahil olan tüm organizasyonların sonuçları bir törenle paylaşılacak. Biz bu değerlendirmeleri yaparken bir sürü görüşmeler yaptık. Bunları kalibre ederek bir sonuca vardık. Tarsus Belediyesi vatandaş odaklı bir belediye olduğunu tespit ettik. Çok önemli hizmetlere imza atmışsınız. Biz gerçekten çok iyi ağırlandık. Rahatımız için çok çaba harcandı. Gerçekten tüm ekibe teşekkür ediyorum. Güler yüzlülüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi.

Sırayla söz alan değerlendiriciler Gerhard Leu (İsviçre), Miruna Vitcu (Romanya), Ola Lindwall (İsveç) ve Günay Üsküdar (Türkiye) güzel bir ortamda çalıştıklarını, misafirperverlik için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsuslulara hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalıştıklarını söyledi. Can, "Tarsus Belediyesinin gerek yöneticileri, gerekse çalışanları olarak, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla vatandaş odaklı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşların beklentilerini almak için onlarla her ortamda bir araya geliyor ve planlarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bugüne kadar planladığımız tüm projeleri tek tek hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. EFQM Mükemmellik Modelini uyguluyor, ölçemediğini yönetemezsin kuralıyla hareket ederek; gerek performansı, gerekse de memnuniyeti ölçüyor, sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. İyileştirmelerle vatandaşlarımıza hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalışıyoruz. Taziye Evleri, Camii, Kapanan Köy Okullarının Değişim Projesi, Berdan Nehri Sosyal Tesisleri, Tarihi Ticaret Merkezi Projesi, Ergenekon Mah. Sosyal Tesisleri, Kleopatra Meydanı, GES Projeleri, Arena Projesi gibi ürettiğimiz ve üretmeye devam ettiğimiz birçok proje ve hizmetlerin kalitesinin tescil ettirilmesi ve taçlandırılması adına geçen yıl ve bu yıl Avrupa Mükemmellik Ödülüne başvuru yaptık. Geçtiğimiz yıl Finalist olma başarısını gösterdiğimiz bu yolculuk sonunda aldığımız geri bildirim raporu ile birçok köklü iyileştirme yaptık. Bu yıl geçen yılki durumumuzdan daha iyi seviyelere geldiğimizi düşünüyoruz. 2008 yılından bu yana devam eden Mükemmellik Yolculuğumuzda; yaklaşımlarımızı, performansımızı ve sonuçlarımızı yerinde görmek üzere EFQM tarafından görevlendirilen birbirinden değerli uzman değerlendiriciler tarafından bir hafta boyunca otuzun üzerinde görüşme ve yüz kişiden fazla çalışanımızla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda dilerim ki; değerlendiricilerimize yaklaşımlarımızı, iyi uygulamalarımızı ve hedeflerimizi başarılı bir şekilde aktarabilmişizdir. EFQM Mükemmellik modelini uygulayarak, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi "Biz Büyük Bir Aileyiz" ve ailenin birer ferdi olarak "Zoru hemen, imkansızı zamanla birlikte çalışarak başaracağız".

Bir hafta boyunca kurumumuzda misafir ettiğimiz saygıdeğer değerlendiricilerimize de gönüllü olarak yaptıkları bu hizmeti takdir ettiğimi, kurum ve kuruluşlara sağladıkları katkıyı önemsediğimi belirterek, yorulmadan, büyük bir özveri ile Saha Ziyaretini gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca gösterdikleri güler yüzlü ve samimi davranışlarıyla onlarda ailemizin birer ferdi oldular. Değerlendiricilerimize "Ailemize hoş geldiniz" diyorum.

Değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan ve mükemmellik yolculuğumuza çok değerli katkısı olacak önümüzdeki aylarda gönderilecek Geri Bildirim Raporunu heyecanla bekliyoruz" dedi.

Başkan Can, değerlendiricilere vazo ve kenti tanıtıcı kitaplar hediye etti.

