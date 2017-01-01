ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:50
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
- Başkan Can: "Vatandaşlarımıza hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalışıyoruz"
- Baş Değerlendirici Klijn: "Vatandaş odaklı bir belediyesiniz"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus Belediyesi'nin Avrupa Mükemmellik Yolculuğu, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Değerlendiricilerinin saha ziyareti sona erdi. Hollanda, İsviçre, Romanya, İsveç ve Türkiye'den gelen değerlendiriciler, 5 gün süren saha çalışmasını tamamladıktan sonra belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen kapanış konuşmasında söz alan Hollanda'dan gelen Baş Değerlendirici Rietta Klijn, Tarsus Belediyesi'nin vatandaş odaklı bir belediye olduğunu söyledi.
Gösterilen misafirperverlikler için teşekkür eden Baş Değerlendirici Klijn, yaptıkları değerlendirme sonunda Tarsus'ta önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Klijn, "Bizler yaptığımız görüşmelere göre daha raporumuzu hazırlayacağız. EFQM'de jüri var bildiğiniz gibi. Bu değerlendirme jüriye gidecek. Aynı zamanda jüri geri bildirim raporu size de gelecek. Ekim ayında İspanya Madrid'te EFQM kurulunda sonuçlar açıklanacak. Bu sürece dahil olan tüm organizasyonların sonuçları bir törenle paylaşılacak. Biz bu değerlendirmeleri yaparken bir sürü görüşmeler yaptık. Bunları kalibre ederek bir sonuca vardık. Tarsus Belediyesi vatandaş odaklı bir belediye olduğunu tespit ettik. Çok önemli hizmetlere imza atmışsınız. Biz gerçekten çok iyi ağırlandık. Rahatımız için çok çaba harcandı. Gerçekten tüm ekibe teşekkür ediyorum. Güler yüzlülüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi.
Sırayla söz alan değerlendiriciler Gerhard Leu (İsviçre), Miruna Vitcu (Romanya), Ola Lindwall (İsveç) ve Günay Üsküdar (Türkiye) güzel bir ortamda çalıştıklarını, misafirperverlik için teşekkür etti.
Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsuslulara hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalıştıklarını söyledi. Can, "Tarsus Belediyesinin gerek yöneticileri, gerekse çalışanları olarak, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla vatandaş odaklı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşların beklentilerini almak için onlarla her ortamda bir araya geliyor ve planlarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bugüne kadar planladığımız tüm projeleri tek tek hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. EFQM Mükemmellik Modelini uyguluyor, ölçemediğini yönetemezsin kuralıyla hareket ederek; gerek performansı, gerekse de memnuniyeti ölçüyor, sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. İyileştirmelerle vatandaşlarımıza hizmetlerin en kalitelisini üretmeye çalışıyoruz. Taziye Evleri, Camii, Kapanan Köy Okullarının Değişim Projesi, Berdan Nehri Sosyal Tesisleri, Tarihi Ticaret Merkezi Projesi, Ergenekon Mah. Sosyal Tesisleri, Kleopatra Meydanı, GES Projeleri, Arena Projesi gibi ürettiğimiz ve üretmeye devam ettiğimiz birçok proje ve hizmetlerin kalitesinin tescil ettirilmesi ve taçlandırılması adına geçen yıl ve bu yıl Avrupa Mükemmellik Ödülüne başvuru yaptık. Geçtiğimiz yıl Finalist olma başarısını gösterdiğimiz bu yolculuk sonunda aldığımız geri bildirim raporu ile birçok köklü iyileştirme yaptık. Bu yıl geçen yılki durumumuzdan daha iyi seviyelere geldiğimizi düşünüyoruz. 2008 yılından bu yana devam eden Mükemmellik Yolculuğumuzda; yaklaşımlarımızı, performansımızı ve sonuçlarımızı yerinde görmek üzere EFQM tarafından görevlendirilen birbirinden değerli uzman değerlendiriciler tarafından bir hafta boyunca otuzun üzerinde görüşme ve yüz kişiden fazla çalışanımızla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda dilerim ki; değerlendiricilerimize yaklaşımlarımızı, iyi uygulamalarımızı ve hedeflerimizi başarılı bir şekilde aktarabilmişizdir. EFQM Mükemmellik modelini uygulayarak, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi "Biz Büyük Bir Aileyiz" ve ailenin birer ferdi olarak "Zoru hemen, imkansızı zamanla birlikte çalışarak başaracağız".
Bir hafta boyunca kurumumuzda misafir ettiğimiz saygıdeğer değerlendiricilerimize de gönüllü olarak yaptıkları bu hizmeti takdir ettiğimi, kurum ve kuruluşlara sağladıkları katkıyı önemsediğimi belirterek, yorulmadan, büyük bir özveri ile Saha Ziyaretini gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca gösterdikleri güler yüzlü ve samimi davranışlarıyla onlarda ailemizin birer ferdi oldular. Değerlendiricilerimize "Ailemize hoş geldiniz" diyorum.
Değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan ve mükemmellik yolculuğumuza çok değerli katkısı olacak önümüzdeki aylarda gönderilecek Geri Bildirim Raporunu heyecanla bekliyoruz" dedi.
Başkan Can, değerlendiricilere vazo ve kenti tanıtıcı kitaplar hediye etti.
(ERY-Y)

12.05.2017 12:50:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı
YEREL

ENGELLİLER BASKETBOL KARŞILAŞMASINDA DOSTLUK KAZANDI
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Mersin GİAD Başkanı İzol: &quot;ABD'nin tutumu yanlış&quot;
YEREL

MERSİN GİAD BAŞKANI İZOL: "ABD'NİN TUTUMU YANLIŞ"
Forum Mersin Spor Tanıtım Günleri başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN SPOR TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR
Mersin Limanı Ritmini Arıyor Beste Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

MERSİN LİMANI RİTMİNİ ARIYOR BESTE YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin'i engelsiz kent yapma gayretindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN'İ ENGELSİZ KENT YAPMA GAYRETİNDEYİZ"
Anamur Emniyeti 'alkol gözlüğü' ile farkındalık oluşturdu
YEREL

ANAMUR EMNİYETİ 'ALKOL GÖZLÜĞÜ' İLE FARKINDALIK OLUŞTURDU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ

Yaşlı kadının otobüsünde &quot;servet&quot; unuttuğu şoföre para ödülü
YEREL

YAŞLI KADININ OTOBÜSÜNDE "SERVET" UNUTTUĞU ŞOFÖRE PARA ÖDÜLÜ
Mezitli'de dikilen jakarandalar çiçek açmaya başladı
YEREL

MEZİTLİ'DE DİKİLEN JAKARANDALAR ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI
Mersin'de mantar zehirlenmesi
YEREL

MERSİN'DE MANTAR ZEHİRLENMESİ
Model uçak tutkunları Toroslar'da buluşacak
YEREL

MODEL UÇAK TUTKUNLARI TOROSLAR'DA BULUŞACAK
Baro Başkanı Er: &quot;Engelli hakları yeterince algılanmıyor&quot;
YEREL

BARO BAŞKANI ER: "ENGELLİ HAKLARI YETERİNCE ALGILANMIYOR"
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Vali Çakacak, Engelliler Şöleninde engelli gençlerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ENGELLİLER ŞÖLENİNDE ENGELLİ GENÇLERLE BULUŞTU
Akdeniz Belediyespor voleybol branşında iddialı
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESPOR VOLEYBOL BRANŞINDA İDDİALI
Memiş: &quot;Bakliyat et ürünlerine alternatiftir&quot;
YEREL

MEMİŞ: "BAKLİYAT ET ÜRÜNLERİNE ALTERNATİFTİR"
Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL

ANAMUR'DA ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Belediyeden çiftçilere 260 bin domates fidesi
YEREL

BELEDİYEDEN ÇİFTÇİLERE 260 BİN DOMATES FİDESİ
Tekli: &quot;Üretim Reform Paketi'ni destekliyoruz&quot;
YEREL

TEKLİ: "ÜRETİM REFORM PAKETİ'Nİ DESTEKLİYORUZ"
Başkan Dinçer'den esnafa &quot;Vergide son yapılandırma fırsatını kaçırmayın&quot; çağrısı
YEREL

BAŞKAN DİNÇER'DEN ESNAFA "VERGİDE SON YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI
Yaşlı kadın otobüste unuttuğu &quot;servetini&quot; teslim aldı
YEREL

YAŞLI KADIN OTOBÜSTE UNUTTUĞU "SERVETİNİ" TESLİM ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!