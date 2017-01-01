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Çocuklar çizdi, büyükler dokudu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Halı Dokuma Kursunda Eğitmen Sultan Gençtürk yönetiminde eğitim alan kursiyerler, "Çocuklar Çizdi, Biz Dokuduk" adlı proje kapsamında ilmek ilmek dokudukları el emeği göz nuru rengarenk halıları, "Modern Ortamlara Otantik Esintiler" adlı sergide İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde tarihi Havagazı Fabrikası'nda sanatseverler ile buluşan serginin açılışını Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yaptı. Serginin oluşmasında büyük emek harcayan Eğitmen Sultan Gençtürk ile halıları ilmek ilmek dokuyan kursiyerlere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Sizlere Lidya uygarlığının başkenti ve tarihte ilk paranın kullanıldığı Sart mahallesinden, Anadolu piramitleri olarak bilinen Bintepelerden, doğa harikası Adala Kanyonu ve Hermos Kanyonu ile binlerce yıllık ayak izlerinin bulunduğu Sindel mahallesinden, Egenin incisi sıcak kanlı insanların yaşadığı Salihlimizden ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda'dan selam getirdim. Salihli Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetleri dışında kültürel ve sanatsal etkinliklere düzenlediğimiz kurslarla katkı sağlıyoruz. 13 değişik branşta açtığımız kurslarda yaşları 5 ile 75 arasında değişen kursiyerlerimiz eğitim alıyor. Belediyemiz bünyesinde halı dokuma kursu veren öğretmenimiz Sultan Gençtürk'ün 'Çocuklar Çizdi, Biz Dokuduk' adlı projesi kapsamında hazırlanan sergimizi sizlerle buluşturduk. Serginin hazırlanmasında emek harcayan Eğitmen Sultan Gençtürk ile kursiyerlerimize ve sizlerle bizleri buluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum " dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmirliler ile buluşan "Modern Ortamlara Otantik Esintiler" adlı serginin 20 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

(BA-ÖND-Y)



12.05.2017 12:50:53 TSI

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