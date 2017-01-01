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Büyükşehirden Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için 3 farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Gebze, İzmit, Umuttepe ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler Otogar-Fuar Merkezi, KOÜ Umuttepe Kampüsü-Fuar Merkezi, Gebze KBB Garaj-Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında bir saat aralıklarla Otogar'dan kalkan araçlar, Kitap Fuarı'na yolcu taşıyacak. Fuar Merkezi'nden saat 10.30-21.30 saatleri arasında yine birer saat arayla hareket edecek olan servisler Otogar'a kadar hizmet verecek. 13-21 Mayıs tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsü'nden servis araçları 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Büyükşehir'in ring otobüsleri Fuar Merkezi'nde KOÜ Umuttepe Kampüsü'ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gebze'den Kitap Fuarı'na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze'den saat 11.00'da sefere başlayacak ücretsiz ring seferleri, Fuar Merkezi'nden saat 21.00'a kadar Gebze'ye ulaşım sağlayacak.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:51:11 TSI

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