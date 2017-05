YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mübadele öyküleri yarışması sonuçlandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2014 yılında hayatını kaybeden yazar Ahmet Yorulmaz adına düzenlenen 'Mübadele Öyküleri ile Ayvalık Hakkında Her şey' fotoğraf ve yorumu yarışmaları sonuçlandı.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül töreninde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve protokol üyelerinin yanı sıra birçok sanatsever hazır bulundu. Ayvalıklı şair Turgut Baygın'ın Ahmet Yorulmaz'ı anlattığı açılış konuşmasının ardından yarışmaya ait ödül törenine geçildi. Edebiyat Öğretmenleri Semih Nemli, Çiğdem Argun ve Ahmet Kemer'in gönüllü olarak görev aldıkları jüri masasında Mübadele Öyküleri Yazın Yarışması'nda; Fırat Alumert, Simge Alan, Nur Ece Durak, Sümeyye Karaman, Ceyda Kurt, Cansu Efe, Fatma Taşkan, Müge Göral Zilan Çelik Ok, Selen Erdoğan, Ahmet Başol, Melisa Gündüz, Nisan Yıldırım, Gizen Değirmenci, Derya Korkmaz' katılım belgeleri Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli tarafından verildi.

Mübadele Öyküleri Yarışmasında; 'Sevgi Bağı isimli öyküsüyle Sümeyye Karaman, 'Mübadele Yolcusu Kalmasın' öyküsüyle de Simge Alan birinci olurken, yarışmada üçüncülüğü ise 'Gülcemal' isimli öyküsüyle Nur Ece Durak elde etti.

Jüri Başkanı Arif Aşçı'nın öncülüğünde; Sinema Yönetmen Zafer Par, Mimar Müjdat Soylu, Şair Turgut Baygın, Fotoğraf Eğitmenleri Zeynep Başkurt ve Kadri Kaya'nın yanı sıra İlçe Turizm Müdürlüğü temsilcisi Ömer Şancı, ilçenin duayen fotoğrafçı Önder Aksoy ve Turan Karakoç'un jüri üyeliklerini üstlendikleri 'Ayvalık Hakkında Her Şey' adını taşıyan fotoğraf yarışmasında Mansiyon Ödüllerini; 'Yorumsuz' ismindeki fotoğrafıyla Ayhan Kadan, 'Doğa ve Çocuk' yorumuyla Burcu Solmaz, 'Ayvalık Sokağı' yorumuyla Gamze Öztürk, 'Bulutlar Güneş'te demlenen zamanı yudumluyordu' yorumuyla Mustafa Kasırga, 'Ayvalık'ta Günbatımı' yorumuyla Şevket Koca, 'Zamansız' yorumuyla Metin Uçak, 'Yorgun Deniz Paşa Limanı'nda durulmuş, Batan Güneş'in renklerine teslim olmuş' yorumuyla Murat Elmacı, 'Yorumsuz' fotoğrafıyla Sabriye Çelik layık görüldü.

Yarışmada; Jüri Teşvik Ödülü 'Kimbilir kaç el değdi, heyecanla bekledi' yorumuyla Pınar Aran'a verildi.

Ayvalık'ın unutulmaz Yazarı Ahmet Yorulmaz'ın anısına düzenlenen yarışmada; 'Denizin Emekçileri' yorumuyla Yıldırım Alp üçüncü olurken, 'Ayvalık sokaklarında piti piti kar yağıyor' yorumuyla Keysun Çetinkaya ikinci ve 'Ayvalık Zeytin Ağacıyla güzel' yorumuyla Şevket Koca birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri ise protokol üyeleri tarafından tebrik edilerek verildi.

12.05.2017

