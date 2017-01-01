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Engelliler piknikte gönüllerince eğlendi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği piknik ve uçurtma şenliğine katılan engelliler doyasıya eğlendi.

Osmangazi Belediyesi, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen lunapark eğlencesinin ardından engelli vatandaşlar ve ailelerini bu defa Kent Ormanı'nda bir araya getirdi. OBAM'da eğitim gören engellilerin yanı sıra 200 kişinin katıldığı piknik ve uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Aileleriyle birlikte kendi uçurtmalarını yapıp uçurmak için koşturan engelliler, ardından müzik eşliğinde oynadı. Daha sonra aileleriyle birlikte mangal yapan engellilerin masalarını tek tek dolaşıp ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Osmangazi'de yaşayan bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu söyledi. Döner, "Dezavantajlı grup olarak isimlendirebileceğimiz bu vatandaşlarımızın, toplumdan dışlanmamaları, sosyal hayatın içinde kendilerine yer bulabilmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Maksadımız onların hayata tutunmaları" diye konuştu.

(MŞ)



12.05.2017 12:53:49 TSI

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