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Sığınmacılar konusu masaya yatırıldı

- AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

- "Mültecilerimize 25 miyar dolar yardım yapıldı"





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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de düzenlenen 'Sığınmacılara Yardım Konusunda Devletlerin ve Uluslararası Teşkilatların Sorumlulukları, İslam Dünyasının Kanayan Bölgelerinde Son Durum' Toplantısı'nda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Suriyeli kardeşlerimize 23 milyon adet polikliniğin, 800 bin ameliyatın ve 510 bin öğrencinin tedrisat gördüğü bir ortam oluşturuldu" dedi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen 'Sığınmacılara Yardım Konusunda Devletlerin ve Uluslararası Teşkilatların Sorumlulukları, İslam Dünyasının Kanayan Bölgelerinde Son Durum' konulu toplantıya 25 ülke temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Başkanı Necati Ceylan, İslam coğrafyasındaki problemlerin birlik ve beraberlik içerisinde çözülebileceğini söyledi. Necati Ceylan, "Uluslararası Hukukçular Birliği insan hakları konusunda, hak ihlalleri konusunda bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş ve 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gülün onayı ile faaliyete geçmiş bir birliktir. İnsan hakları konusunda çağımızda özellikle hak ihlallerinin var olduğu İslam Coğrafyasında kan ve gözyaşı var. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları gibi ABD'nin ve Batı'nın kurduğu örgütler İslam coğrafyasında emperyalist güçlerin sömürüsünü kan akıtmasını seyrediyor. İslam ülkeleri olarak buna sessiz kalmamak için Uluslararası Hukukçular Birliği olarak İslam ülkelerinde faaliyet göstermekteyiz. İslam coğrafyasındaki problemleri çözümlememiz gerektiğini bunu da birlik ve beraberlik içerisinde çözebileceğimizi inanıyorum" diye konuştu.



"Alınacak kararlar örnek kararlar olacak"

Toplantıda alınacak kararların İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacağına inandıklarını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yalnızca iltica eden Suriyeli kardeşlerimize 23 milyon adet polikliniğin, 800 bin ameliyatın ve 510 bin öğrencinin tedrisat gördüğü bir ortam oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla alakalı gerek ülkemizin idaresine gerekse bölgemizin idaresine koyduğu güçlü irade çok fazla tartışıldı. Çünkü yapılan yardım tek seferde gayrisafi yurtiçi hasılalarına göre dünyada birinci sırada yapılan yardımdı. Bu, yaklaşık binde 37'lik bir bölüme tekabül ediyor. Yalnızca bir yıl içerisinde 3.2 milyar dolardır bu rakam. Yurt içinde mülteci kardeşlerimizle toplam rakam 25 miyar dolar civarındadır. Bu necip millet bölüştükçe azaldığına inanmadı, tam tersi bölüştükçe bereketlendiğine inandılar. Hukukçuların bulunduğu bir ortamda, dünyada adalete olan güvenin azaldığı bir zaman diliminde inşallah burada alınacak kararların örnek kararlar olacağına inanıyorum. Bizde ümitsizliğe yer yok, o yüzden inşallah geleceğimize, istikbalimize ve istiklalimize yalnızca biz olarak değil bütün İslam alemi olarak inşallah ümmetin kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz."



"Melikgazi sınırları içinde 40 bin Suriyeli var"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise belediye sınırları içerisinde 40 bin Suriyeli barındığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayserimiz yaklaşık 60 bin civarında Suriyeli, İranlı, Afganlı değişik ülkelerden gelen mülteci kardeşlerimizin olduğu bir şehir. Melikgazi Belediyesi de bundan en çok nasibini alan, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden bir potansiyele sahip olarak Suriyeli kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz ile hükümetimizin destekleriyle dayanışma içinde hizmet ettiğimiz bir bölge olduğunu hatırlatmak isterim. Küresel güçler her zaman İslam ülkelerinde etnik, dinsel yada mezhepsel içerisinde parçalamayı her zaman amaçlamışlardır. Toplum oldukça yürekler olur. Değişik ülkelerden bilim adamları salonumuzda, siyasi dostlarımız salonumuzda. Dolayısıyla bir bakıma bu sorun bir yerel yöneticinin sorunu olmaktan çıkmış, sorun bir bakıma da aşmış. Öyle ise bu sorunu sahiplerine bırakıp onların tartışmasına fırsat vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bölgesinde yaklaşık 40 bin civarı Suriyeli bulunduran metropol bir ilçe olarak, 555 bin nüfusa sahip olan bir ilçe olarak bu soruna kayıtsız kalamazdık. Bu anlayış içerisinde bizde bu çorbalara bir tuzumuz olsun anlayışıyla şu anda bu soruna sahip çıkıyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah buradan güzel sonuçlar birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza yol gösterecek dirilişine vesile olacak sonuçlar çıkarmayı nasip olur" dedi.

Toplantıda ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, AK Parti Denizli Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Cahit Özkan ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli de birer konuşma yaptı.

(TB-SK)



12.05.2017 12:54:37 TSI

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