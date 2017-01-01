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Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mezun olan 5 bin 782 öğrenci öğrencinin sevincini ailelerinin ortak olduğu tören Adıyaman Üniversitesi Kampus alanı içerisinde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, İl Garnizon Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Coşkulu geçen mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, "Mezuniyet ilim hocasından alınan izindir. Her bir mezuniyet bir dönemin bitişidir, hatta bir hedefin başlangıcına ifade eder. Dolayısıyla mezuniyet bir anlamda etkinliktir, icazettir. Bu etkinlik şahıstan başlayarak topluma ve evrensele doğru genişleyen bir dairenin başlangıcını ifade eder. Aklın, duyguların bir konuda birleştiği filizlenmesi için toprağa atılan tohumlar gibi başlangıç öyküsünün küçük bir parçasıdır bu etkinlik. Bu anlar insanlığın yoğun ve aynı zamanda karmaşık duygular içerisinde olduğu zaman dilimlerindendir. Bizler üniversite olarak özgüvenleri yüksek insan ilişkilerinde başarılı mesleki donanım sahibi araştırmacı bir ruha sahip sorumluluk üstlenen ve sorumluluklarının gereğini yerine getiren aynı çatı altında farkındalıklarını zenginlik olarak algılayan mutlu bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, okumanın önemine dikkat çekerek bütün öğrencilere başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve ödülleri verildi. Verilen ödüller ve diplomaların ardından öğrenciler hep birlikte havaya kep attı.

(CK-SD-Y)



12.05.2017 12:57:39 TSI

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