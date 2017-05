YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FETÖ okulu yöneticisi 9 sanığa toplam 56 yıl hapis cezası

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün KHK ile kapatılan Anafen A.Ş.'ye bağlı okullarının 9 yönetici ve idarecisine toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar A.Ç. S.C., H.A., N.G., O.K., S.Y. T.S. ile tutuksuz sanıklar M.M.D. ve M.D ile avukatları hazır bulundu. Sanık M.D, 6 yıl Anafen A.Ş.'ye bağlı okullarda öğretmenlik yaptığını, son olarak da Özel Seyyid Burhaneddin Ortaokulu'nda müdürün okuldan ayrıldığından dolayı karnelere imza atmak için vekil müdür olduğunu belirterek, "Öğrencilerin işlemleri yarım kalmasın diye müdürlük teklif ettiler, maaşım da artacaktı. 'Sene başında yeni müdür gelecek' dediler. Ben de kabul ettim ama darbe girişimi olunca okulun son müdürü ben oldum. Ancak müdürlüğüm resmi olarak kabul olmamıştı" dedi. Tüm sanıklar üzerilerine atılı 'terör örgütü üyesi olma' suçunu kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar N.G. ve S.Y.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, sanıklar A.Ç., H.A., S.C., O.K., M.D. ve T.S.'ye ise aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan sanık M.M.D.'ye de 3 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 sanığa 56 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuklu sanıklar A.Ç., H.A., S.C., O.K. ve T.S.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye ederken, N.G. ve S.Y.'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

