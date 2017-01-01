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Milas'ta uyuşturucu sevkıyatına polis engeli



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Aydın'ın Söke ilçesinden Milas'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapmak üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Aydın'ın Söke ilçesinden Milas'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Milas'ta uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Söke ilçesinden Milas'a satmak üzere uyuşturucu sevki yapılıp, dağıtılacağı ihbarını aldı. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine şüpheli şahısları takibe aldı.

Sanayi Caddesi tarafında takibe alınan şüpheli 3 şahıs, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin vücut boşluklarına gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişinin daha suça ortak olduğunu öğrenen ekipler, diğer şüpheliyi de gözaltına aldı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler A.B., M.A., A.O.E. ve F.G.M. ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(DL-MB-Y)



12.05.2017 12:55:38 TSI

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