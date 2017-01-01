6. kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de çalıştığı inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mehmet Baydur caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın 6. katında su tesisatı yapan Yüksek A. (22), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Yüksel A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Yüksel A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayı duyarak inşaat gelen Yüksel A.'nın babası Nail A.'da fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-SK)
12.05.2017 12:57:19 TSI
NNNN