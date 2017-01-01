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Vali Dirim'den Rektör Uzun'a iade-i ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a iade-i ziyarette bulundu.

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a iade-i ziyarette bulunarak, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Dirim, "Bartın Üniversitesi şehrimizin kalkınmasında önemli katkılar sunan, değerli bir kurumdur. Şehrimizin en önemli dinamiği olarak üniversitemiz sosyal, ekonomik ve kültürel konularda önemli katkılar sunmaktadır. Yeni Rektörümüze başarılar dilerken, sürekli işbirliği içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise "Başta şehrimiz olmak üzere bölgemizin dinamikleri gözetilerek, stratejik öneme sahip tarım, gıda, su ürünleri, orman ve temel bilimler ile ilgili programları destekleyecek ve nitelikli bir öğrenimle donanımlı öğrenciler yetiştireceğiz. Bu manada vizyon belirleyip, hedeflerimizi sürdürülebilir kılacağız" diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



12.05.2017 12:57:25 TSI

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