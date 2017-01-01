Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Valili toplantı salonunda Vali Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir merkeze bağlı Özyayla Köyü 200 metre küplük içme suyu depo yapılması terfi hattı-isale hattı yapım işi ile Nevşehir merkeze bağlı Balcın Köyü içme ve kullanma suyu sondaj kuyusu açması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği gereğince doğrudan temin yoluyla ihale işlemi görüşülüp karara bağlanması konuları görüşüldü.
(SK)
12.05.2017 12:58:16 TSI
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