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Minibüs ile tır çarpıştı, 6 yolcu yaralandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü tıra arkadan çarpması sonrası 6 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Avanos'tan Nevşehir'e gelmekte olan 50 SD 474 plakalı yolcu minibüsü aynı istikamette giden 11 DG 207 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Mustafa M., Latife İ., Hava O., Gizem K.D., Yasemin T. ,Şerife G. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(COŞ-SK)



12.05.2017 12:58:56 TSI

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