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Burun estetiğinde merak edilen noktalar

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:59
Burun estetiğinde merak edilen noktalar
Burun estetiğinde merak edilen noktalar

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Burun estetiğinin, bayanlarda ve erkeklerde en sık yapılan operasyonlardan birisi olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinde merak edilen bazı noktalar ile ilgili bilgiler verdi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Çevrenize baktığınızda pek çok popüler kadın veya erkeğin büyük burnu olduğunu görürsünüz. Ayırt edici özellikleri burunları olabilir. Büyük burun asla kötü değildir. Eğer karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama taraftarıyım. Ancak küçük biçimli ve kalkık burun özellikle kadınlarda masumiyetin ve güzelliğin simgesi olmuş asırlardır" dedi.
Rinoplastinin oldukça karmaşık bir cerrahi olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, "Burun yüzün tam ortasındadır ve nefes alıp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Kötü ameliyat telafisi güç sıkıntılara yol açabilir. Estetik problemler herkes tarafından görülebileceği gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zor. Dolayısıyla insanlar ameliyattan çekinebilirler. Eğer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatları konusunda özelleşmiş doktorları tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktır" diye konuştu.
Burnu küçültmenin yanlış olmadığını kaydeden Op.Dr. Baykal, "Hayır gerektiğinde küçültüyoruz ama burun estetiğini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazım. Burnun yapısına göre bazı kısımlar küçültülebilir bazı kısımlarsa büyütülebilir yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aşırı küçültülmüş burunlarda sonradan burun tıkanıklığı gelişir. Daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir. Bence fonksiyon olarak burnun nefes alma işlevi korunmalı, eğer tıkanıklık varsa bu sorun giderilmelidir. Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapıları arasında orantı-uyum sağlanmalıdır. Burun kanatları, burun sırtı, burun ucu arasında maksimum uyum olmalıdır. Bu amaçla çene ucu, alın ve yanaklar hatta dudaklara da aynı seansta düzeltme işlemleri yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Erkek ve kadında farklı prensiplerin geçerli olduğunu belirten Op.Dr. Baykal, "Erkeklerde feminize bir görünüm oluşturmamak lazım. Özellikle burun sırtının oyuk olması hoş bir durum değil. Burun sırtı düz gelmeli hatta bazen çok hafif bir kemer bırakılmalıdır erkeklerde böylece daha natürel bir duruş yakalayabiliriz. Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır. Burnun yeniden yapılandırılması için çoğu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kıkırdak doku almamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki normale göre daha uzun sürer. Bence hastaların bu süreçte yapması gereken en önemli şey ameliyatlarını yapabilecek, sadece burun ameliyatlarına yönelmiş özellikli doktoru bulmaya çalışmaları olmalıdır. Doğru seçimler mutlu sonuçları beraberinde getirir" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

12.05.2017 12:59:19 TSI
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