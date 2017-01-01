Kasaba okulundan profesyonelleri aratmayan resim sergisi
(Fotoğraflı)
Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de kasaba okulunun açtığı resim sergisi profesyonellerin çizdikleri resimleri aratmadı.
Niğde Merkez Kiledere kasabasında bulunan Şehit Emrah Eryılmaz Ortaokulu öğrencileri ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Keziban Kibar tarafından organize edilen sergi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.
Niğde Öğretmenevinde düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan'da gelerek sergide öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi.
Açtıkları resim sergisinde toplamda 32 resim 'in sergilendiğini söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Keziban Kibar, '' 4 yıldır Kiledere kasabasında görev yapıyorum. Öğretmenevindeki bu 2. resim sergimiz. Toplamda güzel sanatlar lisesine 25 öğrenci gönderdim. Sene başından beridir çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerim çok yetenekli ve çok istekliler. Hiç kimse yeteneksiz değildir herkesin mutlaka yapabileceği bir vardır" dedi.
Öğrencilerin açtığı resim sergisi 2 gün açık kalacak.
(MB-YE-SK)
12.05.2017 12:59:31 TSI
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