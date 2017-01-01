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Genel Müdür Güven'den engellilere ziyaret

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:59
Genel Müdür Güven'den engellilere ziyaret
Genel Müdür Güven'den engellilere ziyaret

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, 10-16 Engelliler Haftası münasebetiyle Hakkari'deki engellileri ziyaret etti.
Hakkari'ye bazı ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Genel Müdür Selahattin Güven ve beraberindeki ASP Hakkari İl Müdürü M. Akif Bildirici ve Müdür Yardımcısı H. Salih Kaya, 10-16 Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Hakkari'deki engellilere ziyarette bulundu. Misafirlerini karşılayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin, engellilerin Hakkari'de yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Selahattin Güven'e aktardı. Keskin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla müşterek birçok alanda buluştuklarını ifade ederek, her iki kurum içinde hedef kitlenin dezavantajlı engelliler olması sebebiyle bu ve buna benzer ziyaretleri önemsediklerini ve bundan dolayı Genel Müdür Güven'in ziyaretinden son derece memnun olduklarını söyledi.
(MK-MSA-Y)

12.05.2017 12:59:51 TSI
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