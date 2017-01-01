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Yeşilyurt 4. Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği Pazar günü başlıyor



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hafta sonunda yapılacak olan uçurtma ve sokak oyunları şenliğine tüm aileleri davet etti.

Beylerderesi Yamacında Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan şenlikte, uçurtmaların ücretsiz olarak Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, tüm çocukları Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğine davet ederek, "Çocuklarımızı yeniden sokak oyunlarına alıştırmak ve bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak adına düzenlediğimiz '4. Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği' ile çocuklarımızın güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Kültürel mirasın soyut zenginliği olarak kabul edilen sokak oyunlarının bugünün çocuklarıyla buluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Polat, "Gençlerimiz ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini, doyasıya eğlenmelerini ve sokak oyunlarının tadını çıkarmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız maalesef günümüz şartlarında, modernleşme ve sanayileşmenin getirdiği bazı olumsuzluklar nedeniyle taş binalar arasında kalıp çocukluklarını tam manasıyla yaşayamıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak hızla gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz.14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak 4. Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

(CÖ-SD-Y)



12.05.2017 13:00:09 TSI

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