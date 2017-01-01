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Müdür Cebeci'nin konuğu özel öğrenciler



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu özel öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'yi ziyaret ettiler.

Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Esra Doğan nezaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'yi makamında ziyaret eden özel öğrenciler kendilerinin süslediği çerçeveli fotoğrafını hediye ettiler. Milli Eğitim Müdürü Cebeci, öğrencilerle bir süre sohbet ederek meyve suyu, kek, çikolata ve gazoz ikram etti. Ziyaretlerinden dolayı Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Esra Doğan ve öğrencilere teşekkür eden Cebeci derslerinde başarılar diledi.



12.05.2017 13:00:30 TSI

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