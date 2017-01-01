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Engelli öğrenciler, Engelliler Haftasını kutladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:00
Engelli öğrenciler, Engelliler Haftasını kutladı
Engelli öğrenciler, Engelliler Haftasını kutladı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Hüdavend Hatun İşitme Engelliler ve Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu öğrencileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Kültür Merkezinde düzenlenen programa Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bayrak, Niğde Hüdavend Hatun İşitme Engelliler ve Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu müdürü Adnan Gümüş, Türkiye Sakatlar Derneği Niğe Şube Başkanı Songül Çalışkan, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Hüdavend Hatun İşitme Engellileri Okulu Müdürü Adnan Gümüş, ''Toplumların huzurunu ve mutluluğunu tüm bireylerin doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin imkanlardan yararlana bilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri de mümkün olmaktadır. Engellerin asıl beklentileri toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli olan arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır. Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde spor, sanat, sivil toplum, edebiyat, siyaset ve iş dünyasıyla ilgili hayatın her alanında gurur verici başarılara imza atmakta ve diğer eylemleri ile de örnek olmaktadırlar'' dedi.
Konuşmanın ardından işitme engelli öğrencilerden oluşan halk oyunu ekibi sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerde programda büyük ilgi gördü.
(MB-YE-SK)

12.05.2017 13:00:43 TSI
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