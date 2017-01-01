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Anneler Derneği'nden Vali Civelek'e ziyaret

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:01
Anneler Derneği'nden Vali Civelek'e ziyaret
Anneler Derneği'nden Vali Civelek'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Anneler Derneği Başkanı Aynur Yadalı, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.
Anneler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Yadalı ve beraberindekiler ile makamında bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Civelek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.
Dernek Başkanı Aynur Yadalı da, Vali Civelek'e gösterdiği alakadan dolayı teşekkür ederek Anneler Günü'nü kutladı.
(YG-MK-Y)

12.05.2017 13:01:24 TSI
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