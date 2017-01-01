YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir Etno Kültür Festivalinde tanıtıldı

Nevşehir Etno Kültür Festivalinde tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Geleneksel spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara hazırlanması amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 'Ok Yaydan Çıkıyor' sloganı ile İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 2'incisi düzenlenen Kültür Festivali'nde Nevşehir'in kültürel değerleri kurulan bir çadırda tanıtıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 4 gün sürecek festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite gerçekleştirildi..

Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüşen festivalde, geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, fetih yağlı güreşleri, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi.

Dünya Harikası Nevşehir İlgi Odağı Oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Akif Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş',Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile çok sayıda ilçe kaymakamı ve belediye başkanın katıldığı Etnospor 2. Kültür Festivalinde Nevşehir çadırı, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Yenikapı etkinlik alanında kurulan çadırda bölgeye özgü çanak çömlek yapımı festivale katılanlarca büyük ilgi görürken, çadırda vatandaşlara köftür,kuru üzüm ve kabak çekirdeği dağıtıldı.

(COŞ-SK)



12.05.2017 13:02:20 TSI

NNNN

