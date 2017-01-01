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Körfez bölgesindeki Çorumlular Burhaniye'de buluşuyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsmail Eker başkanlığındaki Körfez Çorumlular Platformu yönetimi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu(BUBYO) ziyaret etti. Bir paket Çorum leblebisi ile gelen konuklarını makamında kabul eden Müdür Doç.Dr. Oğuzhan İlban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, her ayın 19.günü bir araya geldiklerini anlatırken, aylık toplantılarını BUBYO'da yapmak istediklerini söyledi. Hemşerilerinin üzüntülü ve sevinçli günlerinde yanlarında olduklarını anlatan İsmail Eker, Müdür İlban'a yönetim kurulu üyeleri Aşir Cirit, Selami Oral ve Ahmet Tekeş'i tanıttı. Son iki toplantıyı Akçay'da yaptıklarını anlatan İsmail Eker, "Okulunuzun havuz başında çok sayıda etkinlik yapıldığını biliyoruz. Uygun görürseniz toplantılarımızı burada yapmak istiyoruz." dedi. Yıllık 30 bin dolayında konuk ağırladıklarını anlatan Müdür Doç.Dr. Oğuzhan İlban, "Aylık toplantılarınızı burada yapabilirsiniz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

(FT)



12.05.2017 13:03:43 TSI

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