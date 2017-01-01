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Van'da "Gençliğe Kurulan İnanç Tuzakları" konferansı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 'Çantacı Necmi' olarak bilinen Necmi İlgen tarafından "Gençliğe Kurulan İnanç Tuzakları" konulu bir konferans verildi.

YYÜ Öğrenci Konseyi tarafından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda "Gençliğe Kurulan İnanç Tuzakları" konulu bir konferans organize etti. Konferansa konuşmacı olarak katılan ve kamuoyunda 'Çantacı Necmi' olarak bilinen Necmi İlgen, öğrencilere bir sunum yaptı. Konferansın ardından soru cevap bölümünde öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan İlgen, daha sonra kitaplarını imzaladı. İmza töreninin ardından öğrenci konseyi tarafından İlgen'e İstiklal Marşı'nın ilk yazıldığı nüsha verildi.

Konferansa YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, YYÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

(MSA-Y)



12.05.2017 13:09:53 TSI

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