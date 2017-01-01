YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 'Engelsiz Yaşam Fuarı'

Elazığ'da 'Engelsiz Yaşam Fuarı'



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında 'Engelsiz Yaşam Fuarı' açıldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi'nin(FÜ) katkılarıyla 'Engelsiz Yaşam Fuarı' açıldı. FÜ Kültür Parkta açılan fuarda, firmalar engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yaptıkları ürünleri sergiledi. Engelliler için geliştirilen cihazların yer aldığı fuar ilgi topladı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında ilk defa böyle bir fuarın açıldığını belirten Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "İlimizde henüz hizmete sunulmayan yeni ürünleri görme fırsatımız oldu. Bu sayede ilimizde yaşayan engellilerin daha iyi şartlarda erişimlerini sağlayabilmek adına yeni imkanlar elde etmiş olacağız. Biz bundan fayda sağlarken vatandaşlarımız da fikir sahibi olmuş olacak. Yine erişebilirlik konusunda bir farkındalık oluşturmuş olacağız"dedi.

Engelleri aşma adına mücadele ettiklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise, "FÜ'de erişebilirlik adına bir fuar açtık. Bakanlığımızın yönlendirdiği 2 tane büyük firmanın burada standı var. Burada temel mesele engelleri aşmaktır. Engellilik bizim tercih ettiğimiz bir şey değil,her an engelli olma adayıyız. Fuarda engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmalar, cihazlar, sistemler ve bantlar var. Yeni gelen aparatlar ile birlikte bina düzenini de bozmadan o aparatlar vasıtasıyla engellilerimiz rahatlıkla bu engelleri aşacak. Son yıllarda evde kalan yaşlı insanların hayatını kolaylaştırma adına yeni geliştirilen sistemlerde büyük gelişmeler var" diye konuştu.

Herkesin engelli olabileceğini belirten ve mutlaka empati yapılması gerektiğini dile getiren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ , engelli bireylerin hayatlarına yardımcı olmak için düşünülmesi ve çalışmaları gerektiğini ifade etti.

(CK-HİV-Y)



12.05.2017 13:10:34 TSI

NNNN

