ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi"

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:14
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi"
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi"

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Dünyadaki en masum duygu anne sevgisi. Sonsuz ve sınırsız" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm annelerin anneler gününü kutladı.
Annelerin, sevginin ve hoşgörünün kaynağı olduğunu ifade eden Gürkan, "Bir çocuğunun fiziksel, ruhsal ve duygusal tüm ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden; çocuğu için ekmeğinden, uykusundan ve hatta kendisinden fedakarlık eden annelerimizin hakkını ödemek ne mümkün. Bir bireyi topluma hazırlayan; vatanına hayırlı evlat olması için mücadele veren annelerimizin kıymetini bilmeli onları sadece bir gün değil; her gün sevmeli, saygı göstermeli; değer vermeliyiz. Çünkü onlar geçmişten geleceğe ışık tutan; bize nefer olan sonsuz sevginin ve hoşgörünün kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.
Annelerin özellikle Türk toplumundaki yerinin çok özel olduğunu anlatan Gürkan, "Her an, her saniye onların yanında olduğumuzu, onları sevdiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Yaşımız ne kadar büyümüş olmuşsa olsun, her bireyin yorulduğunda başını omuzuna koyacak bir dayanağa, üşüdüğünde ısınacağı bir anne sıcaklığına ihtiyacı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerin ellerinden öpüyorum" dedi.
(KU-ÖK-Y)

12.05.2017 13:14:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mükellef ve su abonelerinine bilgi güncelleme uyarısı
YEREL

MÜKELLEF VE SU ABONELERİNİNE BİLGİ GÜNCELLEME UYARISI
Eski Cami'de eski bir Osmanlı geleneği
YEREL

ESKİ CAMİ'DE ESKİ BİR OSMANLI GELENEĞİ

Edirne Büyük Sinagogu’nda &quot;Kudüs&quot; sergisi
YEREL

EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU’NDA "KUDÜS" SERGİSİ
Edirne'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 21 KAÇAK YAKALANDI

Edirne'de engelli ailelerine pasta dersi
YEREL

EDİRNE'DE ENGELLİ AİLELERİNE PASTA DERSİ
Edirne'de Verimlilik Haftası
YEREL

EDİRNE'DE VERİMLİLİK HAFTASI
Savcının aracını arayan memurlara hapis cezası
YEREL

SAVCININ ARACINI ARAYAN MEMURLARA HAPİS CEZASI
&quot;Dünyanın kedisi&quot; Edirne ciğeri tatmak için geldi
YEREL

"DÜNYANIN KEDİSİ" EDİRNE CİĞERİ TATMAK İÇİN GELDİ
Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi
YEREL

ENGELLİ GENÇLERE TEMSİLİ ASKERLİK ÖNCESİ KINA GECESİ
Zifte yapışan &quot;minik patiler&quot; kurtarıldı
YEREL

ZİFTE YAPIŞAN "MİNİK PATİLER" KURTARILDI
&quot;Diriliş Ertuğrul'un&quot; deri kostümleri Edirne'de üretilecek
YEREL

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN" DERİ KOSTÜMLERİ EDİRNE'DE ÜRETİLECEK
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür
YEREL

EMEKÇİ BAŞKANA, EMEKÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Tohumlar boy verdi Trakya toprakları renklendi
YEREL

TOHUMLAR BOY VERDİ TRAKYA TOPRAKLARI RENKLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!