YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi"

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi"



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Dünyadaki en masum duygu anne sevgisi. Sonsuz ve sınırsız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Annelerin, sevginin ve hoşgörünün kaynağı olduğunu ifade eden Gürkan, "Bir çocuğunun fiziksel, ruhsal ve duygusal tüm ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden; çocuğu için ekmeğinden, uykusundan ve hatta kendisinden fedakarlık eden annelerimizin hakkını ödemek ne mümkün. Bir bireyi topluma hazırlayan; vatanına hayırlı evlat olması için mücadele veren annelerimizin kıymetini bilmeli onları sadece bir gün değil; her gün sevmeli, saygı göstermeli; değer vermeliyiz. Çünkü onlar geçmişten geleceğe ışık tutan; bize nefer olan sonsuz sevginin ve hoşgörünün kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

Annelerin özellikle Türk toplumundaki yerinin çok özel olduğunu anlatan Gürkan, "Her an, her saniye onların yanında olduğumuzu, onları sevdiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Yaşımız ne kadar büyümüş olmuşsa olsun, her bireyin yorulduğunda başını omuzuna koyacak bir dayanağa, üşüdüğünde ısınacağı bir anne sıcaklığına ihtiyacı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerin ellerinden öpüyorum" dedi.

(KU-ÖK-Y)



12.05.2017 13:14:39 TSI

NNNN