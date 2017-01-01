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Mükellef ve su abonelerinine bilgi güncelleme uyarısı



EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada; sistemlerinde mükellef bilgileri güncel olmayan vatandaşların 15 Mayıs Pazartesi Günü'ne kadar bilgilerini güncellemelerini istedi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 47.Maddesi kapsamında ve konunla ilgili olarak yayınlanan Başbakanlık Genelgelerinde yayınlanan tüm kurumların kendi bilgisayar ortamlarında tuttukları mükellef bilgilerini T.C. numarasını da içerecek şekilde güncellemelerini ve Vergi Usul Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca bilinen iş ve ikamet yerini değiştiren mükelleflerimizin yeni adreslerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümüze bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce hem yasal zorunluluk gereği hem de sizlere daha iyi hizmet vermek adına eksik olan mükellef bilgilerinin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu güncelleme çalışmaları dahilinde, vergi ve abonelik mükellifiyetinizin kendi adınıza olması durumunda, T.C. kimlik numaranız ve sizlere uluşabileceğimiz telefon numaraları ile ilgili bilgilerinizin güncellenmesi için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmanızı rica ederiz."

Konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin; 0284 214 77 25-26-27-28, Dahili; 103-104-105-106-108-131 numaralarından Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri kaydedildi.

(KU-ÖK-Y)



12.05.2017 13:15:37 TSI

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