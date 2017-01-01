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Biga'da TÜBİTAK 4006 bilim fuarı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:16
Biga'da TÜBİTAK 4006 bilim fuarı
Biga'da TÜBİTAK 4006 bilim fuarı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Ebru Boladan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul Müdürü Nail Şevik, burada yaptığı konuşmada, Proje Koordinatörü Fen Bilimleri Öğretmeni Züleyha Aldemir başkanlığında 12 danışman öğretmen rehberliğinde 50 öğrencinin 12 bilimsel projeye imza attığını söyledi. Şevik konuşmasının devamında; "Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda Türkçe alanında 4 proje, Matematik alanında 3 proje, Fen Bilimleri alanında 4 proje, Sosyal Bilgiler alanında 3 proje, İngilizce alanında 4 proje, Teknoloji Tasarım alanında 1 proje, Din Kültürü alanında 1 proje olmak üzere toplam 2 proje ve 2 gösteri deneyimiz yer vardır" ifadelerine yer verdi.
(UYC)

12.05.2017 13:16:03 TSI
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