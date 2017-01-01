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Motosiklet sürücülerine kast dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Amirliği ile Biga Motosiklet Kulübü(BİGMOK), Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet kullananlara kask hediye etti.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Remzi Doğan yaptığı açıklamada, evraklarını tam olarak hazırlayan motosiklet kullanıcılarına kask hediye ettiklerini söyledi. Doğan: "motosiklet sürücülerinin kasksız motosikletine binmemelerine dikkat çekmek istiyoruz. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerle trafik kuralları hakkında bilgilendirirken başında kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye ediyoruz" diye konuştu.

BİGMOK Başkanı Tayyar Potur ve Trafik Şube Amiri Remzi Doğan motosiklet sürücülerine kasklarını hediye etti.

(UYC)



12.05.2017 13:16:30 TSI

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