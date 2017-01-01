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Turan'dan Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:16
Turan'dan Anneler Günü mesajı
Turan'dan Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Yayınladı mesajda sevgi ve merhamet vurgusu yapan Turan, "Birey olmamız yolunda fedakarlık örneği sergileyen annelerimizin emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlar sevgi ve merhametin temsilidir. Varlıkları ile güven ve güç duygusu katarlar. Onlara her zaman hizmet etmek, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin asli görevidir. Bu konuda evlatlarımıza örnek bir tutum sergilememiz gerekmektedir. Toplumun huzuru, güvenliği her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerin, anneler gününü kutluyorum" dedi.
(UYC)

12.05.2017 13:16:47 TSI
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