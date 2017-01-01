YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BÜ'de dini Musiki söyleşişi yapıldı, konseri büyüledi

BÜ'de dini Musiki söyleşişi yapıldı, konseri büyüledi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dini Musikimiz ve Formları" adlı etkinlikte verilen konser, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından "Dinî Musikîmiz ve Formları" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte "Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Projesi" hakkında bilgiler verildi. Tıraşçı, "Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamında yeni bir destek programı olarak başlayan GENÇDES, gençlerin sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirmelerini sağlayacak." dedi.



Türk Din Musikisi konseri büyüledi

Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Ezan, Sala, Temcit, Bektaşi Nefesi, Naat, Mevlevî Âyini, Şugul ve İlahi gibi musiki formları sunuldu. Katılımcıların büyük bir beğeniyle takip ettiği konser; Ahmet Töngüş, Muhammet Efe, Ali Pamuklu, Furkan Babayiğit, Emin Bayram, Muammer Eliyatkın, Emre Sazak, Yasin Gökalp tarafından icra edildi.

Etkinliğe İslimi İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

(AY-RFK-Y)



12.05.2017 13:16:50 TSI

NNNN

