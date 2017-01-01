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Engellilerle kahvaltıda bir araya geldi

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:18
Engellilerle kahvaltıda bir araya geldi
Engellilerle kahvaltıda bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelliler ve en çok engelli istihdam eden iş verenlerle kahvaltıda bir araya geldi.
Bir kahvaltı salonunda verilen kahvaltıya İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ile en çok engelli istihdam eden işverenler katıldı.
Verilen kahvaltıda konuşan İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, engellilere yönelik kendi işini kurma projeleri, iş başı eğitim programları ve engellilerin istihdama katılımları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.
(MK-MSA-Y)

12.05.2017 13:18:52 TSI
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