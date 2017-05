YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier:

- "Devletimiz ve TSK'lar engellilerin yanında"



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla basın açıklaması yapan Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier, engelliler söz konusu olduğunda devlet kurumları ve STK'ların gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Eğitim Bir-Sen toplantı salonunda yapılan açıklamasında, Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier, toplumda engelliler dönük empatinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. gerçek engellilerin mücadele ruhunu kaybetmiş insanlar olduğunu dile getiren Hayriye Ayverdier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelliler Haftası boyunca engelli farkındalılığı ve duyarlılığı konularına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Hükümetimizin son yıllarda gerçekleştirdiği, pozitif ayrımcılık kapsamında yeni sınav sistemi ile kamuda çalışan engelli personel sayısı artmış. Konfederasyonumuza bağlı bütün sendikalara üye olmuş, bizimle birlikte, hak ve adalet ekseninde mücadele kulvarımıza katılmış, engelli kardeşlerimizin sayısı her yıl artmakta olup, beraberinde dillendirilen, genel sendika politikalarımıza yön verecek farklı sorunların çözümüne ilişkin, engelli komisyonu, öncelikle merkezde, daha sonra illerde teşkilatlanmaya başlamıştır.

Engelli vatandaşlarımız söz konusu olduğunda, devletimizin resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları bu vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadırlar. Engellilere hizmet etmek bir gönül işidir. Biz diyoruz ki asıl engelli karşısına bir zorluk çıktığı zaman hemen pes eden, onu aşmak için mücadele etmeyendir. Engelliler için yaptığımız her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz.Bu ailelerimizi daha iyi anlamak için, birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır.

Unutmayalım ki engellilik bir problem değil, engellenmişlik bir problemdir. Bütün engellenmişliklerin kalktığı inançların özgürce ifade edilebildiği hak hukuk ve adaletin hakim olduğu mutlu çalışanları ile huzurlu bir ülkenin inşası için katkılarımızla engelliler olarak bizler de bu güzel ülkemizin refahı için her türlü mücadeleyi verebiliriz."

12.05.2017 13:20:20 TSI

