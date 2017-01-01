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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:

- 'Anneler ailenin temeli ve huzurlu toplumun da geleceğidir'



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Anneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, annelerin şefkatin, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olarak hayatla aramızdaki en güçlü bağı olduğunu söyleyen Peynircioğlu şu ifadelere yer verdi: ''Türk aile ve toplum yapısının en müstesna mevkiinde bulunan, büyük bir fedakarlık ve sabırla evlatlarına yol gösteren, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, donanımlı nesiller yetiştirerek huzurlu bir toplumun kaynağı olan annelerimiz, ailenin temeli ve huzurlu toplumun da geleceğidir. Annelerimiz; şefkatin, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olarak hayatla aramızdaki en güçlü bağdır. Hayata hazırlanırken bizlerin ilk öğreticisi olan annelerimiz, yorulup bıkmadan bizleri büyütmüş, sabır göstermiş, bizlere hoşgörü ve sevgiyi aşılamıştır. Hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olan annelerimize hayatları boyunca destek olmak, bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen bir duygu olmalıdır.

Başta Vatanı için canını feda eden kahraman Türk evlatlarının bizlere birer emaneti olan Şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin ve yüreği annelik duygusuyla dolu tüm kadınlarımızın anneler gününü kutlar, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini dileriz.''

(YE-SK)



12.05.2017 13:21:02 TSI

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