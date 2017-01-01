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Ordu'nun kadastrosu 66 yıl sonra bitti

- Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban:

- "Ordu'da toplam 885 birimin kadastrosu yapılarak kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı"

- "Ordu ili genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 146 bin adet parsel bulunuyor"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da 1951 yılında Ünye'nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu-Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları sonunda 66 yıl yıl sonra bitti.

Personel ve donanım yetersizliği, olumsuz iklim ve coğrafi sebepler ile orman kadastrosundan kaynaklanan sorunlar sebebiyle 2002 yılına kadar sadece 200 köyün kadastrosunun bitirildiği Ordu'da, 2003 yılından sonra çalışmalar hızlandı. İl genelinde 7 Kadastro Müdürlüğü, 19 Tapu Sicil Müdürlüğü ve yaklaşık 250 personelle yoğun bir çalışma içine giren Ordu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, kadastrosunun yapılması gereken toplam 885 yerleşim biriminin tamamının kadastrosunu tamamladı.

Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban, Ordu'da 726 mahallede bulunan 885 yerleşim biriminin yüzde 100 oranında tamamlandığını söyledi. Özalban, "Ordu il ve ilçelerinde toplam 885 birimin kadastrosu yapılarak Ordu'daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlanmıştır. Ordu ili genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 146 bin adet parsel bulunmaktadır" dedi.



Eski harita parselleri yenileniyor

Kadastronun tamamlanmasının yanı sıra 1950'li yıllarda eski teknoloji ile üretilen haritaların iptal edilerek, yeni teknoloji ile üretilen parsel haritalarının hazırlanma çalışmalarının devam ettiğini de kaydeden Bölge Müdürü Hasan Özalban, "Halen Akkuş ve İkizce ilçelerinde 23 birimde yaklaşık 10 bin 799 parsel ile Ulubey, Fatsa ve Çamaş ilçelerinde 42 birimin yaklaşık 41 bin 490 parselin yenilenmesi yönünde genel müdürlükten olurları alınmış olup ihale edilmesi beklenmektedir" dedi.



2/B haritalaması devam ediyor

Ordu'da 2/B Yasası kapsamına giren ormanların tespiti amacıyla yapılan çalışmaların halen devam ettiğini vurgulayan Özealban, 211 bin 939 hektarının ormanlık alan olan Ordu'nun yüzölçümünün yüzde 36'sının ormanlık olduğuna dikkat çekti. 2/B çalışmalarının Müdürlük imkanlarıyla sürdürüldüğünü belirten Özalban, "Altınordu ilçesinde Alınca, Alisayvan, Hürriyet ve Gerce, Fatsa ilçesinde Kabakdağı, Gürgentepe ilçesinde Gültepe, İkizce ilçesinde Yoğunoluk ve Perşembe ilçesinde Ortatepe Mahallelerinde 2/B sayısal kadastro harita yapım çalışmaları tamamlandı. Fatsa ilçesinde Kılavuzömer ve Tayalı, Gürgentepe ilçesinde Gülbelen, İkizce ilçesinde Seymenli, Küçükgeriş, Tombaşlı, Atatürk, Enağızlı, Kumru ilçesinde Yenidivan ve Divanitürk ile Ünye ilçesi Eskikızılcakese ile Güzelyalı'da 2/B sayısal kadastro harita yapım çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



12.05.2017 13:21:23 TSI

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