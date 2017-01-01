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Diyarbekirspor'dan destek çağrısı



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play Off final maçında Sakaryaspor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Diyarbekirspor'dan destek çağrısı geldi.

Diyarbekirspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sadece İstanbul'da milyonlarca Diyarbakırlının yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Geçmişte istanbul'da taraftar rekoru kırdık, tribünlere sığmadık, statlar bize yetmedi. Şimdi büyük bir gün daha geldi, çattı. Büyük Diyarbakırspor'un umudu sizlere emanet. Ayağa kalk gurbetteki hemşerim. Silkelen İstanbul. Bir dev uykudan uyansın, bir efsane geri dönsün. Harekete geç Marmara, Ege ve Türkiye'nin her yerindeki Diyarbakırspor sevdalısı milyonlarca yürek. Gün bugündür, gün kentine ve takımına sahip çıkma günüdür. 2. Lig'e yükselmek için sadece bir engel kaldı. Gelin beraber bu engeli aşalım" dedi.

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 13:23:24 TSI

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