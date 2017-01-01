ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'da terör operasyonu: 6 tutuklama

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:21
Iğdır'da terör operasyonu: 6 tutuklama

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda HDP Iğdır İl Başkanı Hasan Safa'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen ve HDP Iğdır İl Başkanı Hasan Safa'nın da aralarında bulunduğu 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 7 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(ET-AA-Y)

12.05.2017 13:23:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Iğdır'daki terör operasyonu
YEREL

IĞDIR'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Iğdır'da operasyon: 1 tutuklama
YEREL

IĞDIR'DA OPERASYON: 1 TUTUKLAMA
Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı
YEREL

IĞDIR'DA SİGARA VE ALKOL KAÇAKÇILIĞI
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!