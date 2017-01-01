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Kars'ta Uluslar arası Davud-ı Karsı sempozyumu



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta iki gün sürecek Uluslar arası Davud-i Karsı sempozyumu başladı.

Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İlahiyat Fakültesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliğiyle düzenlenen "Uluslar arası Davut-i Karsı" Sempozyumu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardındın devam eden sempozyumun açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çalık yaptı. Çalık, Davud-ı Karsı'nın hayatı, eserleri ve İlmi şahsiyeti hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, "Harakani Hazretleri başta olmak üzere tüm Türk, İslam Alperenleri Anadolu'ya yayılmışlardır. Tabi Kars çok kez işgale uğramış. Savaşlar görmüş. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirlerden birisi, tabi buralarda İslami yaymak, buraları yurt edebilmek için evliyalar, alperenler kimisi şehit olmuş, kimisi Anadolu'ya ve balkanlara uzanmışlar ve oralara İslamiyet'i, Allah'ın kelamını anlatmayı kendilerine bir borç, bir görev bilmişler. Kendilerini rahmetle, şükranla yad ediyoruz" dedi.

Son olarak söz alan Kars Valisi Rahmi Doğan, "Tabi Kars çok önemi bir kent, Kars Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı, 1064'ta Sultan Alparslan Kars'ı Anadolu topraklarına katmıştır. 1030'lu yıllarda Ebul Hasan Harakani Hazretleri Yahni Dağı'nda şehit olduğunu ve bu topraklarda şehit olduğunu ve bu topraklarda İslami yayan erenlerden birisi olduğunu biliyoruz. Kars defaten tarihte el değiştirmiş, 26 sefer alınmış ve verilmiş, farklı medeniyetlerin burada çeşitli eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabi Kars'ın farklı güzellikleri ve değerleri de var. Şahsiyetleri ile birlikte mekanları da var" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Davud-i Karsı sempozyumun ilk etabı sona erdi. Sempozyum daha sonra Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Salonu'nda devam edecek. Buradaki 1. oturumda "Davut-i Karsı'nin hayatı, eserleri, ilmi şahsiyeti, tasavvuf ve tarikarçılığı" konuşulacak.

Oturum Başkanlığı'nı Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu'nun yapacağı oturuma konuşmacı olarak Yrd. Doç Dr. Bünyamin Çalık, Yrd. Doç. Dr. Halil Celep, Yrd. Kadir Bilmanoğlu Seferov, Yrd. Doç Dr. Velin Belev ve Öğretim Görevlisi Mahmud Cüneyd katılacak.Sempozyum iki gün sürecek.

(IÇ-Y)



12.05.2017 13:23:51 TSI

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