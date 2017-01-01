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Şehit Polis Memuru Alican Öztürk'ün ismi zırhlı araçlarda yaşatılıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:21
Şehit Polis Memuru Alican Öztürk'ün ismi zırhlı araçlarda yaşatılıyor
Şehit Polis Memuru Alican Öztürk'ün ismi zırhlı araçlarda yaşatılıyor

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Şırnak'ta geçtiğimiz yıl şehit olan Karabüklü Polis Memuru Alican Öztürk'ün ismi zırhlı araçlarda yaşatılıyor.
18 Ocak 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin polis servis aracına roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Alican Öztürk'ün ismi Şırnak ve Hakkari'de görev yapan silah arkadaşları tarafından panzer, kobra ve akrep olarak bilinen zırhlı araçlarda yaşatılıyor.
(AÇ-YE-Y)

12.05.2017 13:23:55 TSI
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